〔中国债市动态〕现券收益率多下降,短端品种降幅明显曲线更趋陡峭化

路透上海4月18日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率大多走低.资金面持续宽松,令短端品种买盘活跃;而稍早招标的10年期国债需求较好,亦带动中长期品种收益率略有下降.业内人士预计,近期收益率曲线将日益陡峭化.

交易员指出,早盘短期品种买盘踊跃,一方面投资者手上资金富余,另一方面,中国国内经济数据等预示宽松政策或可期待,国际上印度央行于三年来首度降息的消息引发新兴市场政策利率下调的猜想.

"早上一年以内的央票买盘非常积极,总体来说,近期收益率将陡峭化,短的(债券)收益率下的多,主要是资金宽松,另外政策也预计宽松."上海一券商交易员称.

周二印度央行于三年来首度降息,将利率意外大幅下调50个基点,以鼓励经济增长.但央行警告称进一步降息的空间有限.[ID:nSB1493314]

上述交易员并指出,稍早招标的10年期国债中标收益率低于二级市场水平,且需求较好,提振5-10年期债券.但整体看来,中长端品种收益率近期波幅不会大.

中国财政部上午招标的300亿元人民币10年期续发国债,加权中标收益率为3.4991%,略低于此前3.52%的市场预测均值,投标倍数1.81倍.[ID:nSB1493868]

虽然中国3月新增信贷则突破万亿元大关,远超市场预期,但一季度GDP同比增长8.1%,增速创下近三年来最低.分析人士认为各项数据已凸显中国经济疲弱态势,全年要想实现"稳增长"的目标,对宏观政策及时预调微调,乃至进一步加大放松力度,已更显必要.[ID:CN1487218]

剩余期限近7年的固息国债120005券最新成交价CN120005=CFXS3.4076%,上日尾盘为3.4300%.

剩余期限近0.64年的央票1101094券最新双边报价tCN1101094=CFXM3.1699%/3.1501%,上日尾盘为3.2199%/3.1949%.(完)