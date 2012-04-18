〔中国汇市〕人民币兑美元狭幅波动中小跌,欧债危机担忧短期难消退

* 人民币兑美元早盘小跌,但波幅有限

* 汇率形成机制改革措施反令市场变得谨慎

* 欧债危机担忧暂获缓和但不会消退,美元仍获支撑

路透上海4月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘小幅下跌,受央行中间价回落带动,但波幅甚窄.尽管西班牙顺利筹资等改善了市场风险胃纳,但投资者对欧债危机的担忧短期内不会消退,加之中国经济增速放缓前景并不明朗,预计仍会抑制人民币汇率表现.

交易员表示,中国近日接连出台措施改革人民币汇率形成机制,强调价格市场化的双边波动,但出于风险管理考量,机构交易风格却普遍较此前更为谨慎,今日人民币/美元汇价被限制在中间价下方的6.30-6.31区间交投.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报6.2948元,上日为6.2896元;北京时间11:28,人民币兑美元即期报6.3053元,上日收盘价为6.3015元.早盘目前波幅仅25个点.

北京时间11:28,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2990/80元,上日尾盘报6.2980元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3380/20,上日尾盘为6.3400元.

上海一位银行交易员说,"好像比以前更谨慎了,早盘市场变化不大,主要是一些实盘需求在带动,短期内没有什么明确方向."

他并表示,先前央行出台的这些政策,从理论上来说都应该是会增加市场波动的,但不管是作为监管者还是参与市场交易的机构,对这些新政策都还需要一个熟悉的过程.

中国央行上周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.随后外管局又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.[ID:nSB1493066]

东京汇市日圆周三全面下跌,兑美元继续远离本周稍早触及的七周高位,因风险偏好重燃,令美国股市录得一个月以来最大涨幅.可口可乐(KO.N)等公司财报乐观,西班牙顺利从债市筹资,以及德国投资者信心数据意外强劲,都提振市场信心.[FRX/CN]

中国商务部周二公布,3月份全国实际使用外资(FDI)金额117.57亿美元,同比下降6.1%;1-3月全国实际使用外资金额295亿美元,同比下降2.8%.

2005年汇改以后,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之后改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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