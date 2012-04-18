〔日本央行〕副总裁发出进一步放宽政策信号,利率会议九日后举行(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
路透日本冈山4月18日电---日本央行副总裁西村清彦周三表示,日本央行当前准备好必要时实施额外货币宽松措施,来帮助经济复苏并躲避通缩.这是2月日本央行采取意外行动后,发出的进一步刺激措施最强信号.
这位副总裁还表示,欧债危机尚未解决等一系列全球不确定性因素,是日本央行评估国内经济逐步复苏预测时要考虑的主要隐忧.九日后,日本央行将举行利率评估会.
"日本央行承诺在必要时采行额外宽松措施,"西村清彦在日本西部冈山对企业领袖演说时指出.
"采取措施支撑近期日本经济复苏的势头,并且增强成长潜力对抗通缩至关重要."西村清彦说道.其还补充称,日本央行正在"积极"行动以实现1%的通胀率目标.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。