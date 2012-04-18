〔日本央行〕副总裁发出进一步放宽政策信号,利率会议九日后举行(更新版)

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路透日本冈山4月18日电---日本央行副总裁西村清彦周三表示,日本央行当前准备好必要时实施额外货币宽松措施,来帮助经济复苏并躲避通缩.这是2月日本央行采取意外行动后,发出的进一步刺激措施最强信号.

这位副总裁还表示,欧债危机尚未解决等一系列全球不确定性因素,是日本央行评估国内经济逐步复苏预测时要考虑的主要隐忧.九日后,日本央行将举行利率评估会.

"日本央行承诺在必要时采行额外宽松措施,"西村清彦在日本西部冈山对企业领袖演说时指出.