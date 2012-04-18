〔钢铁产业〕全球主要矿商季度铁矿石产量下滑,为价格提供支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼4月18日电---全球矿商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、淡水河谷(VALE5.SA)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)均表示季度铁矿石产量大幅下降,受恶劣天气影响,这也是支撑铁矿石价格处于较高水准的一个因素,尽管有市场疲软的迹象.
产量下降正值大宗商品市场竞争加剧,因为中国对工业原材料的需求继数年呈两位数增长之后,最终显示出放缓的迹象.
铁矿石价格.IO62-CNI=SI报每吨149.20美元,较上年高位低22%.
必和必拓、淡水河谷和力拓指望凭借其超大型业务带来规模经济,并在需求疲软时能比小型竞争对手略胜一筹.三家矿商总共控制70%的全球铁矿石海运市场.矿商产量越高,则成本越低,摆脱低迷的能力也就越大.
Fortescue Metals Group(FMG.AX)、Atlas iron (AGO.AX)和BC Iron(BCI.AX)等在澳洲运营的小型矿商料也会公布上季受天气影响而减产的消息.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。