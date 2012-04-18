〔钢铁产业〕全球主要矿商季度铁矿石产量下滑,为价格提供支撑

路透悉尼4月18日电---全球矿商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、淡水河谷(VALE5.SA)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)均表示季度铁矿石产量大幅下降,受恶劣天气影响,这也是支撑铁矿石价格处于较高水准的一个因素,尽管有市场疲软的迹象.

产量下降正值大宗商品市场竞争加剧,因为中国对工业原材料的需求继数年呈两位数增长之后,最终显示出放缓的迹象.

铁矿石价格.IO62-CNI=SI报每吨149.20美元,较上年高位低22%.

必和必拓、淡水河谷和力拓指望凭借其超大型业务带来规模经济,并在需求疲软时能比小型竞争对手略胜一筹.三家矿商总共控制70%的全球铁矿石海运市场.矿商产量越高,则成本越低,摆脱低迷的能力也就越大.

Fortescue Metals Group(FMG.AX)、Atlas iron (AGO.AX)和BC Iron(BCI.AX)等在澳洲运营的小型矿商料也会公布上季受天气影响而减产的消息.