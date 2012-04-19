更正:〔钢铁产业〕全球主要矿商季度铁矿石产量下滑,为价格提供支撑

(更正:因原文有误,内文第五段所述BC Iron并未受天气影响而减产,现予以删除)

路透悉尼4月18日电---全球矿商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、淡水河谷(VALE5.SA)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)均表示季度铁矿石产量大幅下降,受恶劣天气影响,这也是支撑铁矿石价格处于较高水准的一个因素,尽管有市场疲软的迹象.

产量下降正值大宗商品市场竞争加剧,因为中国对工业原材料的需求继数年呈两位数增长之后,最终显示出放缓的迹象.

铁矿石价格.IO62-CNI=SI报每吨149.20美元,较上年高位低22%.

必和必拓、淡水河谷和力拓指望凭借其超大型业务带来规模经济,并在需求疲软时能比小型竞争对手略胜一筹.三家矿商总共控制70%的全球铁矿石海运市场.矿商产量越高,则成本越低,摆脱低迷的能力也就越大.

Fortescue Metals Group(FMG.AX)、Atlas iron (AGO.AX)等在澳洲运营的小型矿商料也会公布上季受天气影响而减产的消息.

"好几个月来,我们对资源行业的投资配比低于基准,因预期2012年全球增长慢于2011年,且我们对当前的大宗商品价格水平抱有疑虑,"ATI资产管理公司的分析师Ben Lyons说道,该公司管理着5亿澳元的资产.

必和必拓周三称其铁矿石产量减少了8%,而淡水河谷的数据显示其产量减少15%.力拓周二公布其产量亦下降10%.

澳洲方面,上季度初期的暴雨天气和两次气旋影响到力拓和必和必拓的铁矿石矿作业,加之3月底气旋Lua带来的巨浪侵袭丹皮尔(Dampier)、拉姆贝特角(Cape Lambert)和黑德兰港(Port Hedland)等重要出口港,这些因素限制了矿石开采并推迟矿石发运.

必和必拓第一季铁矿石产量总计为3,790万吨,低于去年第四季的4,110万吨.力拓直接拥有和合资开采的矿区第一季合计产出4,560万吨铁矿石,少于前季的5,120万吨.

淡水河谷第一季铁矿石产量为7,000万吨,去年第四季产量为8,290万吨.

巴西东南部的铁矿石产出带亦受到导致至少34人死亡的暴雨影响.澳洲西部的铁矿石产区在1月至3月期间也常常出现暴雨天气.

必和必拓在澳洲鲍文盆地(Bowen Basin)的煤矿的炼钢煤产量也将减少,因有近三分之一的工人罢工,外加暴雨影响采矿和运输.

必和必拓表示,很难预测罢工对产量,销售和单位成本的影响.鉴于现在库存量很低,对未来几个于季度的冲击或许会很大.(完)