〔新债招标〕中国两期新债结果均略低于预期,相对投资价值较好(更新版2)

(新增内文第五段财政部公告内容)
* 两期新债中标利率均略低于预期
* 10年续发国债收益率3.4991%,投标倍数1.81倍
* 进出口行一年固息债利率3.39%,投标倍数2.07倍
* 相对投资价值较好,吸引良好认购需求
* 央票持续停发,令短期政金债受追捧
路透北京4月18日电---周三招标的中国财政部10年续发国债和进出口银行一年固息金融债,中标利率均略低于预期,主因两期债相对投资价值较好,皆获得1.8倍以上的市场认购需求.
交易员指出,在央票持续停发的大背景下,一年政金债受到部分机构热捧;至于10年期品种,相对于近期明显走弱的政金债,国债是机构为数不多的选择,故得以延续年内的韧性.
"这两期债结果较预期会稍低些,"上海一大型银行交易员称,"考虑免税因素,10年国债的收益还挺高,投资还可以;一年期没央票发,货币市场基金等只能投这种东西."
他并进一步指出,市场主流预期国债年内区间变化,大幅上涨或下跌的可能性都不大,本次国债结果不算高,部分交易力量最终未参与;进出口行一年固息债,在旺盛市场需求的推动下,结果显低.
财政部公告显示,财政部上午招标的10年期续发国债追加发行26.1亿元人民币,实际续发行326.1亿元;加权中标收益率为3.4991%,略低于于此前3.52%的市场预测均值;投标量为569.1亿元,据此计算出首场投标倍数1.81倍.业内人士稍早透露,此次边际(最优)中标收益率为3.5215%.
而稍后中国进出口银行在银行间债市招标发行的一年期固息债,中标利率为3.39%,亦稍低于此前市场预期;投标倍数2.07倍.
央票的持续停发,无疑是受访机构对一年政金债需求向好的首选理由.华南地区一大型券商交易员也称,机构投标该类债种大抵是替代一年期央票的,大型商业银行是主力需求机构.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.5291%;二级市场上,剩余期限约9.86年的固息国债120004券目前最新双边报价CN120004=CFXM为3.52%/3.52%,相较于上日的3.56%/3.52%.
银行间债市固定利率政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在3.4489%.
业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日仍仅申报正回购需求,期限为91天.这意味着,明日公开市场可能只进行正回购操作,央票将延续今年以来的停发态势.[CN/MMTCN]
上述招标国债为2012年第四期10年第二次续发债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格;全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.4月19日开始续发行,4月23日续发行结束,续发行部分从4月25日起与原发行部分合并上市交易.
财政部于2月22日招标发行的第四期10年国债发行量280亿元,起息日为2月23日,票面利率3.51%,按半年付息.到期偿还本金并支付最后一次利息.财政部此后在3月21日续发了280亿元该期国债,加权中标收益率为3.5337%.
上述招标政金债为进出口行今年第五期金融债.具体条款如下:
第五期
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发行总量 150亿元
期限/计息方式 一年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标
缴款日/起息日 4月20日
发行期 4月18日-4月20日
上市日 4月24日
基本承销额 无
付息频率 到期一次还本付息
--------------------------------------------------(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红/丁淑琴