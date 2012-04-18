《企业看点》--4月18日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月18日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报周二报导称,制药商辉瑞(PFE.N)将旗下婴幼儿营养品业务出售给瑞士食品业巨头雀巢NESN.VX的交易接近达成,交易价值至少为90亿美元.[ID:nSB1495140]

* 环球邮报周二报导称,加拿大将提议大幅削减工业项目,必需要符合联邦环境评估.[ID:nL2E8FH17Q]

* 为增强金融风险抵御能力,中国财政部近日发布新办法,提高了金融企业的一般准备余额计提比例,要求原则上不得低于风险资产期末余额的1.5%.而对于准备金计提不足的金融企业,原则上不得进行税后利润分配.[ID:nSB1495120]

* 据印度金融快报(Financial Express)引述两位知情人士的话报导称,新加坡主权投资基金--新加坡政府投资公司(GIC)已同印度GVK Group就购入其旗下一子公司股权一事展开会谈,该子公司持有澳洲Hancock Coal股权.

* 日本读卖新闻周三报导指出,日本索尼(6758.T)正与台湾友达(2409.TW)协商联合生产有机电激发光(organic EL)电视.[ID:nST0513745](完)