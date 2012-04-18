《企业看点》--4月18日财务活动报导摘要

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透班加罗尔4月18日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 华尔街日报周二报导称,制药商辉瑞(PFE.N)将旗下婴幼儿营养品业务出售给瑞士食品业巨头雀巢NESN.VX的交易接近达成,交易价值至少为90亿美元.[ID:nSB1495140]
* 环球邮报周二报导称,加拿大将提议大幅削减工业项目,必需要符合联邦环境评估.[ID:nL2E8FH17Q]
* 为增强金融风险抵御能力,中国财政部近日发布新办法,提高了金融企业的一般准备余额计提比例,要求原则上不得低于风险资产期末余额的1.5%.而对于准备金计提不足的金融企业,原则上不得进行税后利润分配.[ID:nSB1495120]
* 据印度金融快报(Financial Express)引述两位知情人士的话报导称,新加坡主权投资基金--新加坡政府投资公司(GIC)已同印度GVK Group就购入其旗下一子公司股权一事展开会谈,该子公司持有澳洲Hancock Coal股权.
* 日本读卖新闻周三报导指出,日本索尼(6758.T)正与台湾友达(2409.TW)协商联合生产有机电激发光(organic EL)电视.[ID:nST0513745](完)
--编译 孙茉莉;审校 李爽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。