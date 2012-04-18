版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 12:31 BJT

〔中国新债〕苏州工业园区中小企业下周三发0.8亿元集合票据,期限三年

路透上海4月18日电---中国苏州一光仪器有限公司等四家企业周三公告称,将于下周三(25日)
在银行间债市簿记建档发行总额0.8亿元人民币的中小企业集合票据,期限三年.

  另外三家发行人为苏州电瓷厂有限公司、苏州第壹制药有限公司、苏州工业园区东胜机械有限公司.上述发
行人的主体评级分别为A-、A-、BBB+和BBB. 

  具体条款如下:

  发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日   上市日
                (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 苏州工业园区    0.8      0.8      3    4/25簿记建档  中信银行      AA+       4/27     4/28
 中小企业                      (江苏信用再担保有限公司提供担保)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 李宏薇; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐