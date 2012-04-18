〔中国新债〕苏州工业园区中小企业下周三发0.8亿元集合票据,期限三年

路透上海4月18日电---中国苏州一光仪器有限公司等四家企业周三公告称,将于下周三(25日) 在银行间债市簿记建档发行总额0.8亿元人民币的中小企业集合票据,期限三年. 另外三家发行人为苏州电瓷厂有限公司、苏州第壹制药有限公司、苏州工业园区东胜机械有限公司.上述发 行人的主体评级分别为A-、A-、BBB+和BBB. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 苏州工业园区 0.8 0.8 3 4/25簿记建档 中信银行 AA+ 4/27 4/28 中小企业 (江苏信用再担保有限公司提供担保) =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --整理 李宏薇; 审校 丁淑琴