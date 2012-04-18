〔中国货币市场〕回购利率小幅回落,资金紧张态势略有缓解

路透上海4月18日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三小幅回落.市场人士表示,由于获得近期公开市场和现券到期的资金补充,市场流动性情况较前期有所好转,来自大型商业银行资金供给也逐渐增多.

他们并认为,目前资金价格较往年平均水平并不算低,财政存款上缴的影响还没有完全消除,而4-5月为财政存款上缴高峰期,如果央行不调降存款准备金率水平,预计未来回购利率还将在高位徘徊.

"早晨借了点钱,价格虽然感觉不算低,但还好,比较容易借到了,"上海一银行交易员称,"现在的资金情况其实也就是凑合够用,看看往年的平均回购利率水平,现在资金价格还是偏高的,谈不上宽松."

他并表示,央行或许是忌惮通胀压力并未完全缓解,即使目前的财政存款上缴高峰,央行依然没有调降存款准备金率的迹象.若没有进一步的宽松货币政策出台,近期资金面偏紧的态势或难以彻底改善.

央行公开市场此前已连续三周实现净投放.上周由于到期规模较大,资金净投放大幅增至1,120亿元.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0018 3.0101 -0.83 4,277.18

七天CN7DRP=CFXS 3.7557 3.7622 -0.65 326.48

14天CN14DRP=CFXS 3.7959 3.8667 -7.08 142.72

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0097 3.0080 +0.17 1,485.07

七天CHICNY7D=CFXS 3.7410 3.7666 -2.56 41.30

==============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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