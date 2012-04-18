〔中国货币市场〕回购利率小幅回落,资金紧张态势略有缓解(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海4月18日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三小幅回落.市场人士表示,由于获得近期公开市场和现券到期的资金补充,市场流动性情况较前期有所好转,来自大型商业银行资金供给也逐渐增多.
他们并认为,目前资金价格较往年平均水平并不算低,财政存款上缴的影响还没有完全消除,而4-5月为财政存款上缴高峰期,如果央行不调降存款准备金率水平,预计未来回购利率还将在高位徘徊.
"早晨借了点钱,价格虽然感觉不算低,但还好,比较容易借到了,"上海一银行交易员称,"现在的资金情况其实也就是凑合够用,看看往年的平均回购利率水平,现在资金价格还是偏高的,谈不上宽松."
他并表示,央行或许是忌惮通胀压力并未完全缓解,即使目前的财政存款上缴高峰,央行依然没有调降存款准备金率的迹象.若没有进一步的宽松货币政策出台,近期资金面偏紧的态势或难以彻底改善.
央行公开市场此前已连续三周实现净投放.上周由于到期规模较大,资金净投放大幅增至1,120亿元.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
===============================================================================
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0018 3.0101 -0.83 4,277.18
七天CN7DRP=CFXS 3.7557 3.7622 -0.65 326.48
14天CN14DRP=CFXS 3.7959 3.8667 -7.08 142.72
---------------------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0097 3.0080 +0.17 1,485.07
七天CHICNY7D=CFXS 3.7410 3.7666 -2.56 41.30
-------------------------------------------------------------------------------
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.7550 2.5050 +125.00 282.51
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.2500 2.7800 +47.00 38.78
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2000 3.4000 -20.00 0.40
-------------------------------------------------------------------------------
回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0200 3.0300 -1.00 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7600 3.7700 -1.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.8000 3.9000 -10.00 --
-------------------------------------------------------------------------------
Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.9983 3.0004 -0.21 --
七天SHICNYSWD= 3.7488 3.7517 -0.29 --
三个月SHICNY3MD= 4.7934 4.8194 -2.60 --
===============================================================================(完)
--整理 曲伟治; 审校 杨淑祯
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。