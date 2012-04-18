〔路透基点〕中信房地产筹办13亿元人民币贷款,用于地产开发--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月18日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,北京中信房地产股份有限公司在筹办一笔13亿元人民币的三年期贷款,用于住宅项目开发.
中国中信银行担任统筹主办行.
条款还在敲定中.一位消息人士称,此项贷款利率将基于签署之日中国人民银行的利率水平计算,以反映银行实时资金成本.
该交易将于5月或6月结束.
所得资金将用于开发中信城三期,这是位于北京二环路内的一个高端综合居住区.
中信房地产在2010年8月获得15亿元人民币三年期融资,用于中信城前几期的开发,当时也是中国中信银行负责筹办,利率为中国人民银行利率的97%.(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。