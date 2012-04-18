〔路透基点〕中信房地产筹办13亿元人民币贷款,用于地产开发--RLPC

路透香港4月18日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,北京中信房地产股份有限公司在筹办一笔13亿元人民币的三年期贷款,用于住宅项目开发.

中国中信银行担任统筹主办行.

条款还在敲定中.一位消息人士称,此项贷款利率将基于签署之日中国人民银行的利率水平计算,以反映银行实时资金成本.

该交易将于5月或6月结束.

所得资金将用于开发中信城三期,这是位于北京二环路内的一个高端综合居住区.

中信房地产在2010年8月获得15亿元人民币三年期融资,用于中信城前几期的开发,当时也是中国中信银行负责筹办,利率为中国人民银行利率的97%.(完)