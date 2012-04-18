欧洲运营商不看好诺基亚复兴努力

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月17日电---诺基亚NOK1V.HE试图挑战苹果iPhone和谷歌Android的领军地位，但未能说服欧洲电信运营商，失去了重夺手机市场王者地位的有力盟友。

欧洲四个主要电信运营商对路透表示，新的诺基亚Lumia智能手机不足以与苹果APPL.O的iPhone和三星(005930.KS)的Galaxy手机抗衡。

诺基亚在美国市场形势严峻，该公司手机以前曾在美国市场占主导地位，现在仅占其智能手机市场份额的1%。AT&T(T.N)已经推出Lumia 900两周，称早期的需求强劲。

持怀疑态度的运营商们认为，诺基亚手机没有创新，定价过高，市场营销不足，而且早期机型的电池和软件问题导致形象受损。

运营商表示，诺基亚一年前押注微软(MSFT.O)的Windows Phone软件看起来远不见得能够取得成功。

“没有顾客进到店里来寻找Windows手机，”一家欧洲运营商负责移动设备的高管说道。

这名高管表示，微软的软件能够使手机与电脑出色地合作，从而“提供很多很酷的功能”，但是消费者并不知晓。“如果Lumia采用的是Android系统而非Windows系统，卖起来将容易得多。”（完）