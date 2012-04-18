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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 17:54 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*长电科技       10        4       12  4/25簿记建档     兴业银行      AA-     4/26      4/27
(600584.SS)                                            中国银行
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*雏鹰农牧        4        2       12  4/25簿记建档     中信银行       A+     4/27      4/28
(002477.SZ)
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浙江商业集团    10       10       12  4/19簿记建档     光大银行      AA-     4/20      4/23 
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北京城乡        2.5      2.5      12  4/19簿记建档     北京银行       A+     4/20      4/23  
建设集团                                               国开行 
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长江电力        205      55       12  4/19簿记建档     建设银行      AAA     4/20      4/23 
(600900.SS)                                            农业银行 
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晶科能源        6        3        12  4/20簿记建档     兴业银行      AA-     4/23     4/24
(JKS.N)
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中百集团        5        5        12  4/20簿记建档     招商银行      AA      4/23     4/24
(000759.SZ)
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浙江大东        4        2        12  4/23簿记建档     民生银行      A+      4/24      4/25 
南集团                
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章源钨业        4        2        12  4/23簿记建档     农业银行     AA-      4/25      4/26 
(002378.SZ)                     
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湖南投资集团    3        2        12  4/24簿记建档     民生银行      AA-     4/25      4/26
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南京新百        4        2        12  4/24簿记建档     民生银行      A+      4/25      4/26
(600682.SS)
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中铁十三局集团  5        2.5      12  4/24簿记建档     建设银行      AA      4/25      4/26
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*北京城建集团  10        10       3   4/25簿记建档    北京银行       AA       4/26      4/27
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光明食品集团   20        20       3   4/19簿记建档    浦发银行       AA+      4/23      4/24
                                                      上海银行
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京能新能源     10       10        3   4/20簿记建档    浦发银行       AA       4/24      4/25
                                                      北京银行
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盐田港集团     60        30       5   4/23簿记建档   国开行/中行     AAA      4/24      4/25 
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青海国投       45        25       5   4/23簿记建档    浦发银行       AAA      4/25      4/26 
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重庆力帆控股   12        7        3   4/24簿记建档    进出口银行     AA-      4/25      4/26
                                                      中信银行
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南京港集团     8         4       5    4/24簿记建档     交通银行       AA       4/26      4/27
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经纬纺机      12        12       5    4/24簿记建档     北京银行       AA       4/25      4/26  
(000666.SZ)
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中国水务      12         4       5    4/24簿记建档     中信证券       AA+      4/26      4/27
投资公司                                               交通银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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*义乌中小企业    1.5      1.5     1    4/25簿记建档   浙商银行     A-1       4/26     4/27
                          (中债信用增进公司提供担保)
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*苏州工业园区    0.8      0.8     3    4/25簿记建档   中信银行     AA+       4/27     4/28
中小企业                       (江苏信用再担保有限公司提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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无 
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   注:*代表新增.(完) 

  --整理 刘夏雨; 审校 曹巍浩

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