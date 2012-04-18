《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *长电科技 10 4 12 4/25簿记建档 兴业银行 AA- 4/26 4/27 ( 600584.SS ) 中国银行 ============================================================================================= *雏鹰农牧 4 2 12 4/25簿记建档 中信银行 A+ 4/27 4/28 ( 002477.SZ ) ============================================================================================= 浙江商业集团 10 10 12 4/19簿记建档 光大银行 AA- 4/20 4/23 ============================================================================================ 北京城乡 2.5 2.5 12 4/19簿记建档 北京银行 A+ 4/20 4/23 建设集团 国开行 ============================================================================================= 长江电力 205 55 12 4/19簿记建档 建设银行 AAA 4/20 4/23 ( 600900.SS ) 农业银行 ============================================================================================= 晶科能源 6 3 12 4/20簿记建档 兴业银行 AA- 4/23 4/24 ( JKS.N ) ============================================================================================= 中百集团 5 5 12 4/20簿记建档 招商银行 AA 4/23 4/24 ( 000759.SZ ) ============================================================================================= 浙江大东 4 2 12 4/23簿记建档 民生银行 A+ 4/24 4/25 南集团 ============================================================================================= 章源钨业 4 2 12 4/23簿记建档 农业银行 AA- 4/25 4/26 ( 002378.SZ ) ============================================================================================= 湖南投资集团 3 2 12 4/24簿记建档 民生银行 AA- 4/25 4/26 ============================================================================================= 南京新百 4 2 12 4/24簿记建档 民生银行 A+ 4/25 4/26 ( 600682.SS ) ============================================================================================= 中铁十三局集团 5 2.5 12 4/24簿记建档 建设银行 AA 4/25 4/26 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *北京城建集团 10 10 3 4/25簿记建档 北京银行 AA 4/26 4/27 ============================================================================================= 光明食品集团 20 20 3 4/19簿记建档 浦发银行 AA+ 4/23 4/24 上海银行 ============================================================================================= 京能新能源 10 10 3 4/20簿记建档 浦发银行 AA 4/24 4/25 北京银行 ============================================================================================= 盐田港集团 60 30 5 4/23簿记建档 国开行/中行 AAA 4/24 4/25 ============================================================================================= 青海国投 45 25 5 4/23簿记建档 浦发银行 AAA 4/25 4/26 ============================================================================================= 重庆力帆控股 12 7 3 4/24簿记建档 进出口银行 AA- 4/25 4/26 中信银行 ============================================================================================= 南京港集团 8 4 5 4/24簿记建档 交通银行 AA 4/26 4/27 ============================================================================================= 经纬纺机 12 12 5 4/24簿记建档 北京银行 AA 4/25 4/26 ( 000666.SZ ) ============================================================================================= 中国水务 12 4 5 4/24簿记建档 中信证券 AA+ 4/26 4/27 投资公司 交通银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *义乌中小企业 1.5 1.5 1 4/25簿记建档 浙商银行 A-1 4/26 4/27 (中债信用增进公司提供担保) ============================================================================================= *苏州工业园区 0.8 0.8 3 4/25簿记建档 中信银行 AA+ 4/27 4/28 中小企业 (江苏信用再担保有限公司提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 刘夏雨; 审校 曹巍浩