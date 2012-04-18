《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月18日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *长电科技 10 4 12 4/25簿记建档 兴业银行 AA- 4/26 4/27 (600584.SS) 中国银行 ============================================================================================= *雏鹰农牧 4 2 12 4/25簿记建档 中信银行 A+ 4/27 4/28 (002477.SZ) ============================================================================================= 浙江商业集团 10 10 12 4/19簿记建档 光大银行 AA- 4/20 4/23 ============================================================================================ 北京城乡 2.5 2.5 12 4/19簿记建档 北京银行 A+ 4/20 4/23 建设集团 国开行 ============================================================================================= 长江电力 205 55 12 4/19簿记建档 建设银行 AAA 4/20 4/23 (600900.SS) 农业银行 ============================================================================================= 晶科能源 6 3 12 4/20簿记建档 兴业银行 AA- 4/23 4/24 (JKS.N) ============================================================================================= 中百集团 5 5 12 4/20簿记建档 招商银行 AA 4/23 4/24 (000759.SZ) ============================================================================================= 浙江大东 4 2 12 4/23簿记建档 民生银行 A+ 4/24 4/25 南集团 ============================================================================================= 章源钨业 4 2 12 4/23簿记建档 农业银行 AA- 4/25 4/26 (002378.SZ) ============================================================================================= 湖南投资集团 3 2 12 4/24簿记建档 民生银行 AA- 4/25 4/26 ============================================================================================= 南京新百 4 2 12 4/24簿记建档 民生银行 A+ 4/25 4/26 (600682.SS) ============================================================================================= 中铁十三局集团 5 2.5 12 4/24簿记建档 建设银行 AA 4/25 4/26 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *北京城建集团 10 10 3 4/25簿记建档 北京银行 AA 4/26 4/27 ============================================================================================= 光明食品集团 20 20 3 4/19簿记建档 浦发银行 AA+ 4/23 4/24 上海银行 ============================================================================================= 京能新能源 10 10 3 4/20簿记建档 浦发银行 AA 4/24 4/25 北京银行 ============================================================================================= 盐田港集团 60 30 5 4/23簿记建档 国开行/中行 AAA 4/24 4/25 ============================================================================================= 青海国投 45 25 5 4/23簿记建档 浦发银行 AAA 4/25 4/26 ============================================================================================= 重庆力帆控股 12 7 3 4/24簿记建档 进出口银行 AA- 4/25 4/26 中信银行 ============================================================================================= 南京港集团 8 4 5 4/24簿记建档 交通银行 AA 4/26 4/27 ============================================================================================= 经纬纺机 12 12 5 4/24簿记建档 北京银行 AA 4/25 4/26 (000666.SZ) ============================================================================================= 中国水务 12 4 5 4/24簿记建档 中信证券 AA+ 4/26 4/27 投资公司 交通银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *义乌中小企业 1.5 1.5 1 4/25簿记建档 浙商银行 A-1 4/26 4/27 (中债信用增进公司提供担保) ============================================================================================= *苏州工业园区 0.8 0.8 3 4/25簿记建档 中信银行 AA+ 4/27 4/28 中小企业 (江苏信用再担保有限公司提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 刘夏雨; 审校 曹巍浩
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。