〔全球金融〕央行储备管理人对欧元的热情降温,关注澳元和加元--调查

路透伦敦4月17日电---一份调查周二显示,由于欧元区债务危机的影响,逾四分之三的央行储备管理人在2011年改变了投资策略.同时超过三分之一的人则认为,欧元作为储备货币的前景堪忧.

Central Banking Publications调查的54位央行储备管理人中,有略多于70%的人士表示,将会考虑把他们2.5兆(万亿)美元储备中的一部分投资于不常用作储备资产的货币,比如澳元和加元.

29%的人士在2011年增加了这类货币的风险敞口,尤其是澳元和挪威克朗.

央行储备管理人中有78%表示,由于欧元区债务危机及其对全球经济的影响,改变了投资策略.

36%的管理人则称,欧元区债务危机令欧元的储备货币地位受到威胁.

2011年央行偏好避险资产,黄金和AAA评级的公债成为首选,对于储备管理人来说,其吸引力要高于前一年.

不过,各央行基本未受到2011年8月标准普尔将美国债信评等从AAA下调至AA的影响,有89%的管理人称,其策略并未因此而改变.(完)