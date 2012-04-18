〔全球金融〕央行储备管理人对欧元的热情降温,关注澳元和加元--调查

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦4月17日电---一份调查周二显示,由于欧元区债务危机的影响,逾四分之三的央行储备管理人在2011年改变了投资策略.同时超过三分之一的人则认为,欧元作为储备货币的前景堪忧.
Central Banking Publications调查的54位央行储备管理人中,有略多于70%的人士表示,将会考虑把他们2.5兆(万亿)美元储备中的一部分投资于不常用作储备资产的货币,比如澳元和加元.
29%的人士在2011年增加了这类货币的风险敞口,尤其是澳元和挪威克朗.
央行储备管理人中有78%表示,由于欧元区债务危机及其对全球经济的影响,改变了投资策略.
36%的管理人则称,欧元区债务危机令欧元的储备货币地位受到威胁.
2011年央行偏好避险资产,黄金和AAA评级的公债成为首选,对于储备管理人来说,其吸引力要高于前一年.
不过,各央行基本未受到2011年8月标准普尔将美国债信评等从AAA下调至AA的影响,有89%的管理人称,其策略并未因此而改变.(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。