〔中国新债〕瑞穗实业银行(中国)下周一将发至多10亿元金融债,期限两年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月18日电---瑞穗实业银行(中国)有限公司周三公告称,将于下周一(23日)在银行间债市簿记建档发行至多10亿元人民币两年期金融债,含固息和浮息两个品种.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债券的品种一为固定利率,计划发行额5亿元;品种二为浮息债,基准利率为一年期定期存款利率,计划发行额同为5亿元.发行人和主承销商可根据情况,对上述两个品种间的发行规模进行回拨.
该期债联席主承销商包括国家开发银行[CHDB.UL]、中信证券(600030.SS)(6030.HK)和交通银行(3328.HK)(601328.SS).中诚信国际信用评级有限公司对债券和发行人主体的信用评级均为AAA,评级展望稳定.
该期债簿记建档日为4月23日,起息日和缴款日同为4月24日.
瑞穗实业银行(中国)是次发行的金融债,本息清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券.债券募集资金仅在中国国内使用,用于匹配贷款资产、优化资产负债结构,增加稳定的负债来源等.
瑞穗实业银行(中国)有限公司由日本瑞穗实业银行股份有限公司100%出资,目前营业网点为11家.
外资银行中国法人银行在中国境内发行人民币债券融资已有先例.此前东亚银行(0023.HK)(中国)和星展银行(DBSM.SI)(中国)已发行或获准发行人民币债券.(完)
参看详情,请点选中国债券信息网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。