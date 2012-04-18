〔中国新债〕瑞穗实业银行(中国)下周一将发至多10亿元金融债,期限两年

路透上海4月18日电---瑞穗实业银行(中国)有限公司周三公告称,将于下周一(23日)在银行间债市簿记建档发行至多10亿元人民币两年期金融债,含固息和浮息两个品种.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债券的品种一为固定利率,计划发行额5亿元;品种二为浮息债,基准利率为一年期定期存款利率,计划发行额同为5亿元.发行人和主承销商可根据情况,对上述两个品种间的发行规模进行回拨.

该期债联席主承销商包括国家开发银行[CHDB.UL]、中信证券(600030.SS)(6030.HK)和交通银行(3328.HK)(601328.SS).中诚信国际信用评级有限公司对债券和发行人主体的信用评级均为AAA,评级展望稳定.

该期债簿记建档日为4月23日,起息日和缴款日同为4月24日.

瑞穗实业银行(中国)是次发行的金融债,本息清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券.债券募集资金仅在中国国内使用,用于匹配贷款资产、优化资产负债结构,增加稳定的负债来源等.

瑞穗实业银行(中国)有限公司由日本瑞穗实业银行股份有限公司100%出资,目前营业网点为11家.

外资银行中国法人银行在中国境内发行人民币债券融资已有先例.此前东亚银行(0023.HK)(中国)和星展银行(DBSM.SI)(中国)已发行或获准发行人民币债券.(完)

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