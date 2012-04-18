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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 13:32 BJT

〔中国新债〕义乌中小企业将于下周三发行1.5亿元集合票据,期限一年

路透上海4月18日电---中国浙江伟海拉链有限公司和浙江伊美薄膜工业集团有限公司周三公告称,将于
下周三(25日)在银行间债市簿记建档发行总额1.5亿元人民币的集合票据,期限一年.

  联合资信评估有限公司对上述两个发行人的主体信用评级同为BBB-,评级展望稳定.具体条款如下:

  发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日   上市日
                (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 义乌中小企业    1.5       1.5     1    4/25簿记建档   浙商银行     A-1       4/26     4/27
                          (中债信用增进公司提供担保)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 李宏薇; 审校 林高丽

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