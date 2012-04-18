〔国际油市〕布兰特原油守稳于118美元上方,因欧元区忧虑缓解

路透新加坡4月17日电---布兰特原油期货周三守稳在118美元上方,因欧元区危机忧虑缓解,此前西班牙成功开展公债标售,且国际货币基金组织(IMF)上修经济增长预估.

国际货币基金组织(IMF)周二表示,由于美国经济复苏脚步渐稳,且欧洲方面的威胁消退,全球经济成长正缓慢改善,但风险仍高且情势极为脆弱.[ID:nST0513651]