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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 13:36 BJT

〔国际油市〕布兰特原油守稳于118美元上方,因欧元区忧虑缓解

路透新加坡4月17日电---布兰特原油期货周三守稳在118美元上方,因欧元区危机忧虑缓解,此前西班牙成功开展公债标售,且国际货币基金组织(IMF)上修经济增长预估.

国际货币基金组织(IMF)周二表示,由于美国经济复苏脚步渐稳,且欧洲方面的威胁消退,全球经济成长正缓慢改善,但风险仍高且情势极为脆弱.[ID:nST0513651]

IMF表示,虽然欧元区将小幅衰退,但在去年底今年初祭出政策行动,稳定市场后,衰退程度将没有想像中的严重.

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