〔中国金属〕精炼铅产量和消费量预计将在今年第三季前保持强劲

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月18日电---冶炼企业高管和分析师周三表示,到今年第三季度为止,中国精炼铅产量有可能一直上涨,这是由于国内需求升温以及本地和进口铅精矿用尽.
中国是全球最大的精炼铅生产国和消费国.该材料主要用于电池生产.
中国3月精炼铅产量升至346,000吨的三个月高位,第一季度铅精矿产量较去年同期上升38%至723,000吨.
3月精炼铅消费量亦增长,因电池制造商产量较去年同期增加了逾23%.分析师们也预计直到今年第三季需求仍将强劲,特别是汽车制造商的需求.
中国产量增长,将会加剧全球铅供给过剩的情况.近期一份路透调查预计,2012年铅供给过剩数量将为25万吨.国际铅锌研究小组(ILZSG)周二表示,今年前两个月铅供给过剩数量为1.9万吨.
中国铅酸蓄电池制造能力比一年前提升,此前大型生产商对现有厂房升级并建造新车间,弥补了2011年政府整顿规模小污染大的工厂所带来的产量损失.
交易商表示,尽管国内供给充裕,但融资机会和伦敦金属交易所(LME)铅价下跌,使得进口颇具吸引力.
--编译 洪曦;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。