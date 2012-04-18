〔中国金属〕精炼铅产量和消费量预计将在今年第三季前保持强劲

路透香港4月18日电---冶炼企业高管和分析师周三表示,到今年第三季度为止,中国精炼铅产量有可能一直上涨,这是由于国内需求升温以及本地和进口铅精矿用尽.

中国是全球最大的精炼铅生产国和消费国.该材料主要用于电池生产.

中国3月精炼铅产量升至346,000吨的三个月高位,第一季度铅精矿产量较去年同期上升38%至723,000吨.

3月精炼铅消费量亦增长,因电池制造商产量较去年同期增加了逾23%.分析师们也预计直到今年第三季需求仍将强劲,特别是汽车制造商的需求.

中国产量增长,将会加剧全球铅供给过剩的情况.近期一份路透调查预计,2012年铅供给过剩数量将为25万吨.国际铅锌研究小组(ILZSG)周二表示,今年前两个月铅供给过剩数量为1.9万吨.

中国铅酸蓄电池制造能力比一年前提升,此前大型生产商对现有厂房升级并建造新车间,弥补了2011年政府整顿规模小污染大的工厂所带来的产量损失.

交易商表示,尽管国内供给充裕,但融资机会和伦敦金属交易所(LME)铅价下跌,使得进口颇具吸引力.