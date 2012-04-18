〔澳新汇市〕澳元与新西兰元兑日圆攀升,兑美元亦守住涨幅

路透悉尼/惠灵顿4月18日电---澳元与新西兰元兑美元周三守住涨幅,兑日圆亦攀升,因投资者风险偏好重新升温导致日圆全面走软.

澳元/日圆AUDJPY=R最高升至84.72日圆,在不到24小时内上扬2日圆.澳元最新报84.67日圆,接近84.80/90附近的关键阻力区域,84.80/90是上周高点、3-4月走势的38.2%回档位,以及20日移动均线切入位所在的区域.