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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 14:06 BJT

〔东京美债〕美国公债持稳,因西班牙标债成功令市场疑虑有所缓解

路透东京4月18日电---美国公债周三在亚洲市场持稳,因隔夜西班牙成功标债,缓解对欧债危机的部分担忧,但本周稍晚还将迎来一次标债.

西班牙周二标售12个月和18个月期国库券,吸引到国内银行的良好买需,对该国债务融资能力的担忧有所缓解.

但这样的结果也未彻底安慰投资者,他们还在关注周四西班牙两年期和10年期公债的标售.

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