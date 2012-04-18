〔东京美债〕美国公债持稳,因西班牙标债成功令市场疑虑有所缓解

路透东京4月18日电---美国公债周三在亚洲市场持稳,因隔夜西班牙成功标债,缓解对欧债危机的部分担忧,但本周稍晚还将迎来一次标债.

西班牙周二标售12个月和18个月期国库券,吸引到国内银行的良好买需,对该国债务融资能力的担忧有所缓解.