《全球股市分析》经济成长疑虑下的获利展望或需接受现实检验

路透伦敦4月18日电---原本一片荣景的全球市场,因为美国、中国与欧洲增长疑虑的老问题,这个月经历了一场现实检验,而对于相对乐观的企业获利展望,投资者同样应该也要仔细检验一番.

由于以历史市盈率(本益比)倍数来看,股票价值显得"便宜",使众多投资者过去三年一直看涨全球股市,尽管经济表现令人失望似乎已成惯例,且产业景气与获利周期也像在缩短.

但一股不安情绪正在升高,担心当前由央行注资及紧急借贷所带来的短暂信心与股价涨势,与长期获利前景似乎没有什么关系,起码对非金融企业是如此.

尽管12个月预估市盈率倍数显示全球股市具有不错投资价值,但股价时不时的突涨,越来越多并没有获得相应的获利预估上升匹配.

就像以往一样,要么以这个市盈率计算的股价确实便宜,要么就是获利预估本身也需要接受现实检验,而获利预估下滑,使得历史估值指标重新抬头.

宏观经济面的希望寄托在美国经济复苏更加稳固、中国经济增速从过去10年的两位数降至大约7.5%实现经济的软着陆、以及欧元区主权债与银行业问题得到解决.

但这三点在本月都再次出现疑问,不安情绪打压摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS从3月高位挫低大约5%.该股指今年仍涨8%,但就像去年一样,股价动能及方向似乎都陷入停滞.

尽管欧美等地央行一波波印钞与低息放款时而带来激励,就像欧洲央行(ECB)的大量释出资金措施,在第一季再度取得亮丽成效,但对实体经济及市场价格的影响往往快速消融.

在这段过程中,市盈率(P/E ratio)里的股价(P)起起落落,而获利(E)则没有--如此一来,每次市场回落,多头继续重申看涨有理,而看跌者则是质疑整个格局.

"假设没有全球各地的大规模量化宽松,大家真的认为获利情况还会一样那么好吗?."对冲基金SLJ Macro总裁任永力称.

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**剖析估值**

当然,有很多方法解析估值,也可以做很多地区和国家间的比较.

首先,很多投资者目前超配美国股票,因认为美国稳步复苏,而欧洲则是经济萎缩并存在系统性问题,中国等新兴经济体也在放缓.

不过,就像去年新兴市场经济增长速度大大领先,未能改变新兴股市表现严重落后的局面一样,有关估值以及哪些是最佳估值模型的疑问,己让一些策略师质疑对美国的偏好.

Citi Private Bank首席投资官Richard Cookson认为,若拿美国预估市盈率12倍与历史市盈率15倍相比,美国市场可能算便宜,不过他表示,预估获利仅是一个猜测,并且没有考虑到是处于获利周期的顶部还是底部.

"无论采取哪个估值指标,要当作预测未来回报的参考都没什么用,"他称."过去30年,分析师的平均预估并未预测到任何一次获利下降."

Cookson称,他更青睐美国的Shiller市盈率模型,该模型有点像是过去10年获利的移动平均值,以消除掉周期性影响,若结合股息收益率来使用,是预测10年期隐含回报率的不错指标.

但目前Shiller市盈率高达22.2倍,与1950年以来平均18.7倍的水平相比,算是相当贵.尽管这一定程度上与美国企业亮丽的利润率相关,但以企业利润相对名目国民生产毛额(GNP)百分比的指标来看,这个利润率指标已经达到7%以上的纪录高位.

Cookson说,由于随着时间推移,利润率有回归平均水准的强烈趋势,这令美股面临很大风险,他并称,欧洲股票估值远比美国便宜,至少是为欧股投资者承担更大系统性和成长风险提供弥补.

比如,花旗的欧洲核心地区股票长期隐含回报率为11.8%,是美国4.6%的两倍还多.而且如果欧洲股市估值偏低是因为担心欧元全面崩溃,很难想像美国能免受欧元崩溃冲击.

而且,汤森路透数据显示,裁员、减薪以及削减其它费用带来的利润率上涨,是2009年以来美国企业获利反弹的重要原因,但这种提高获利的方法正濒临极限.

本月公布第一季财报的标普500成分企业中,营收下降但利润率上升的预计仅会有41家,这一数字低于2009年的86家.而营收上升但获利下降的预料有102家,这一数字高于2009年的54家.

即便美国不出现经济衰退,投资者也会质疑获利成长的额外助力究竟从何而来.(完)