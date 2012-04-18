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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 14:16 BJT

〔韩国股市〕收高,因西班牙标债需求强劲平息市场担忧

路透首尔4月18日电---韩国股市周三上涨,因西班牙公债标售吸引强劲需求,平息市场对欧元区财政状况的担忧,令投资者风险偏好回升.

造船类股走势优于大盘,大宇造船(042660.KS)跃升6%,三星重工业(010140.KS)涨5.7%.

韩国综合股价指数.KS11上涨0.97%,收报2,004.53点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

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