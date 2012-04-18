《中国经济焦点》二季度探底回升可期,政策松动或不宜过急

* 中国经济二季度有望探底回升

* "三驾马车"动力尚可,出口增长好于预期

* 房地产调控和地方融资平台风险没有想象大

* 政策松动不宜急,短期政策须兼顾长期目标

作者 沈燕

路透北京4月18日电---中国经济一季度录得近三年最低增速的阴霾虽未散去,但二季度即有望探底回升的乐观预期,或许使得政策并不会出于稳增长目的而松动过急.

在周三举行的经济形势论坛上,与会专家多数认为,世界经济复苏好于预期,缓解了中国出口放缓的压力;而此前最担心的房地产泡沫,地方融资平台等潜在风险也没有想象的大.因此放松需求的政策力度不宜大,政策重点仍应放在调整经济结构上.

"目前的经济运行并不是很糟糕,或者像国外的人谈得那么耸人听闻,说中国'硬着陆'了.相反,我认为目前3月份、4月份可能是一个筑底的过程,并且下一步会出现相对比较强劲的反弹."中国人民大学经济学院副院长刘元春称.

中国第一季度国内生产总值(GDP)同比增速连续五个季度下滑至8.1%,低于市场预期.国务院常务会议就指出,经济运行存在下行压力,物价上涨压力仍然存在,然宏观调控政策具有较大回旋余地.

国家信息中心首席经济师祝宝良亦认为,中国经济下行的压力没有去年想象的那么大.短期存在的主要问题是经济下行压力仍在,中小企业困难在加大.而短期经济的风险中,包括企业的风险也是和结构风险连在一起的,只有中小企业的问题解决得好一点,结构性调整问题就不会出现太大问题.

而对于此前备让市场忧虑的中国房地产调控可能导致经济硬着陆,以及地方融资平台风险和民间借贷的金融风险等,两位专家的观点也相对比较乐观.

刘元春指出,房地产的调控比预期要漫长,房地产企业的抗压能力比预期要大,而地方政府的抗压能力则比预期要差得多.这导致的格局就是:房地产市场还在持续运行,但地方政府已经承受不住,会采取一系列的对冲措施,从而大幅度延缓房地产的调整结构.

中国房地产市场调控成效进一步显现.国家统计局周三公布,3月70个大中城市新建商品住宅销价同比下降的城市增至38个,为自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来,下降城市个数最多的月份.[ID:nSB1495330]

**经济展望总体偏乐观**

中国一季度的宏观数据显示,经济向下,物价向上,加剧了市场对中国经济可能加速下滑的忧虑.参会专家们在给出了见仁见智的分析后,对中国经济的展望上乐观者稍占上风.

祝宝良指出,一季度中国经济增速的下滑,特别是重工业的下滑,库存周期在发挥着很重要的作用,"主要是重工业企业都在大量去库存化,如果没有这样一个作用,我想中国的工业一季度不会下滑这么快,经济增长也不会下滑这么快."

他认为,当前中国的经济增长处于比较合理的区间,因经济增速放缓的同时,中国的就业保持了比较好的态势.且一季度投资的增长速度不错,消费的增长速度虽比预期的要慢,但出口的增长速度好于预期.

中国一季度城镇新增就业332万,农村外出就业人数同比增长3.4%,达到逾1.6亿.

"从就业形势来看,这么高的就业增长速度是比较合适的,至少说明劳动力要素并没有出现严重的过剩局面.从劳动力要素和经济增长比例来看目前的经济形势不用太担心."祝宝良称.

刘元春并认为,从国际形势看,世界经济复苏的步伐在夯实,节奏在加快,低点提前到来,"这对中国意味着出口状况比预期要好,中国4月份出口(可能)反弹比较大,4,5月份可能迎来资本大规模外逃的结束期."

相较而言,中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军则没有那么乐观.他指出,当前特别需要警惕和防止经济增速延续前几个季度的惯性,继续过快下滑.此外,外需降低的风险和对近期欧债危机的忧虑再度升温,以及企业经营困难加剧的风险等也不容忽视.

"展望二季度,中国经济上半年是较为确定的,增幅是温和下滑,但下半年较为不确定,经济见底时间可能会延长,通胀仍可能会有反复."他称.

**短期政策须兼顾长期目标**

尽管对中国经济前景的预测有喜有悲,但在政策选择上,专家们提到,短期政策的制订须兼顾长期目标,尤其是积极财政政策,更应将结构性减税落到实处,同时确保政策支持领域的合理投资,而货币政策亦应提高前瞻性和灵活性.

祝宝良认为,下一步宏观调控的重点确实要把短期的管理政策和中长期的结构性调整政策结合起来.短期内放松需求的力度不要太大,而把重点转向调整经济结构.结构调整可以采取的政策包括对中小企业的减税落实到实处,通过对过剩行业进行结构调整加大技术改造的财政和信贷支持力度.

"在加快调整经济结构的时候,我们应该转换一下思路,打破垄断不是要把国企打趴下,而是要让国有经济与民营经济共同发展."他称.

王军则建议,考虑到出口增速下滑、外贸顺差收窄的背景下,贸易项下的新增外汇占款预计将会下降,这给央行货币调控提供了空间,建议近期央行可再次下调存款准备金率,调整包括存贷比在内的监管比例,例如可将部分同业存款纳入存贷比核算,以扩大银行的放贷能力,缓解实体经济对资金的需求.

而从信贷来看,则应继续采取定向宽松,适度加大贷款投放力度,比如对民生领域,战略性新兴产业,中西部地区倾斜,对于有资质,有发展潜力的小微企业加大金融扶持力度,特别是重点支持在建、续建的重点项目.推进服务业和运输行业营业税转增值税,并通过降低税负支持私人部门消费和投资需求.

刘元春则认为政策宜保持稳定,因目前触底已经显现,反弹迹象已经很明显,在这样的过程中再进行较大幅度的放松,可能会使市场自我复苏的节奏打乱.

"如果不相信市场的自我修复能力,而只简单地相信'看得见的手'的调控能力,根本谈不上中长期的结构优化和改革优化,反而会大规模陷入到短期的事件中来."他称.(完)