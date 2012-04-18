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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 14:41 BJT

〔澳洲股市〕创五个多月最高收位,大型矿商股票大幅上涨

路透墨尔本4月18日电---澳洲股市周三跳涨1.4%,创五个多月来的最高收位,因大型矿商股票大幅上涨,不过在交投谨慎的市况中,其他股票交易量大多低于近期的日均值.

全球矿商必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)均上涨2.8%.

据最新数据,S&P/ASX 200指数涨59点至4,347.7点,为去年10月28日来最高收位.(完)

--编译 侯向明;审校 丁琦

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