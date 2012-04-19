!!〔中国公开市场〕今日进行200亿91天正回购,本周净投放520亿--业内人士

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透上海4月19日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净投放520亿元.
公开市场一级交易商本周仍仅申报了正回购需求,没有央票.周二进行的330亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.而上周由于到期规模较大,资金净投放大幅增至1,120亿元.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)
--发稿 冉莹; 审校
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