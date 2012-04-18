〔路透调查〕亚洲钢企一季度业绩或探底,但此后复苏难言强劲

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 事件:亚洲主要钢铁企业1-3月财报
* 时间:JFE(4月20日)、浦项钢铁(4月20日)、新日本制铁(4月20日)
* 或许创下最差的一个季度,但第二季将依旧低迷
* 中国钢铁产量创纪录但需求迟缓,或形成压力
路透东京4月18日电---亚洲主要钢铁公司或将分别分别处在各自低谷的1-3月财报,然而由于中国继续在需求迟缓之际提高产量,钢企业绩或不会出现强劲复苏.
欧元债务危机和中国信贷趋紧,削弱了钢铁需求并压制了利润率,尽管原材料成本有所下降.浦项钢铁(005490.KS)将该季度描绘成"最为艰难"的业绩期.该公司是亚洲最赚钱的钢铁公司.
由新日本制铁和JFE(5411.T)领衔的日本钢企或的业绩或也降至2009年初以来的最差水准,浦项钢铁当季的获利料会腰斩.
中国钢铁工业协会周三称,一季度中国钢铁行业利润为亏损10.34亿元人民币,去年同期为盈利258亿元,且生产成本仍将上升.[ID:nSB1495272]
3、4月份中国钢铁价格的改善幅度一直不大,分析师表示,随着建筑活动在冬季过后复苏,这一时期钢铁价格通常会上升.
里昂证券(CLSA)驻新加坡分析师Jeremie Capron说:"中国需求继续放缓,我们尚未看到往年这个时候所出现的强劲回升态势."
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。