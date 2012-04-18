〔路透调查〕亚洲钢企一季度业绩或探底,但此后复苏难言强劲

* 事件:亚洲主要钢铁企业1-3月财报

* 时间:JFE(4月20日)、浦项钢铁(4月20日)、新日本制铁(4月20日)

* 或许创下最差的一个季度,但第二季将依旧低迷

* 中国钢铁产量创纪录但需求迟缓,或形成压力

路透东京4月18日电---亚洲主要钢铁公司或将分别分别处在各自低谷的1-3月财报,然而由于中国继续在需求迟缓之际提高产量,钢企业绩或不会出现强劲复苏.

欧元债务危机和中国信贷趋紧,削弱了钢铁需求并压制了利润率,尽管原材料成本有所下降.浦项钢铁(005490.KS)将该季度描绘成"最为艰难"的业绩期.该公司是亚洲最赚钱的钢铁公司.

由新日本制铁和JFE(5411.T)领衔的日本钢企或的业绩或也降至2009年初以来的最差水准,浦项钢铁当季的获利料会腰斩.

中国钢铁工业协会周三称,一季度中国钢铁行业利润为亏损10.34亿元人民币,去年同期为盈利258亿元,且生产成本仍将上升.[ID:nSB1495272]

3、4月份中国钢铁价格的改善幅度一直不大,分析师表示,随着建筑活动在冬季过后复苏,这一时期钢铁价格通常会上升.

里昂证券(CLSA)驻新加坡分析师Jeremie Capron说:"中国需求继续放缓,我们尚未看到往年这个时候所出现的强劲回升态势."