〔全球金市〕现货金微涨,但在西班牙本周稍晚标债前涨势有限

路透新加坡4月18日电---金价周三微涨,此前西班牙公债标售成功缓解对欧元区债务危机的担忧,但金价涨势受限,因在西班牙本周稍晚标售较长期公债前欧元仍承压.

投资者无视美国工业生产数据表现疲软及房屋开工数据逊于预期,因西班牙金融形势缓解,及德国4月ZEW经济景气判断指数意外回升,提振股市和其它风险较高资产.

"围绕欧元区的焦虑情绪略微缓解,这或许有助于令欧元企稳,并支撑金价,"上海中期期货分析师Li Ning称.