《独家新闻》昂山素季将出访挪威和英国

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透仰光4月18日电（记者 Aung Hla Tun）---诺贝尔和平奖得主、新近当选缅甸议员的昂山素季已接受邀请，将于6月访问挪威和英国。这是她24年来的首次出访。昂山素季所在的缅甸全国民主联盟周三作出上述表示。
在4月1日缅甸举行的历史性的议会补选中，昂山素季赢得了议员席位。
缅甸全国民主联盟发言人Nyan Win表示，昂山素季将访问英国牛津。她曾于20世纪70年代在那里就读。
“但是我并不知道准确的日期。”Nyan Win说道，并表示他不清楚昂山素季会首先访问哪个国家。昂山素季此前曾暗示可能是挪威。
现年66岁的昂山素季于1989年首次被捕，在随后的21年里度过了15年监禁生活，直到2010年11月才被解除软禁。在短暂的未受监禁期间，她曾拒绝离开缅甸，因害怕无法返回。
上周五昂山素季在会见英国首相卡梅伦时收到访问英国的邀请。昂山素季当时表示，她能够考虑卡梅伦的邀请而不是立刻拒绝，这个事实表明缅甸取得了“重大进步”。（完）
-- 编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。