《外汇动态》欧洲开盘:日圆全面下挫,欧元/美元因西班牙债务忧虑下跌

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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0657GMT---日圆兑美元JPY=全面下跌,在股市上涨后承压,美国企业业绩较好提升投资者对风险较高资产的胃纳.
美元/日圆JPY=上涨0.45%,报81.23美元.周四日本公布贸易数据前,日圆也承受压力.
欧元/日圆EURJPY=跌0.3%,报106.48日圆,但欧元/美元EUR=跌0.1%,因市场仍担心西班牙的问题.
欧元/瑞典克朗EURSEK=D4下跌0.1%,报8.8781,瑞典央行将在0730 GMT公布利率决定.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
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