〔日本债市〕公债价格小幅下跌,因欧债担忧暂时缓解

路透东京4月18日电---日本公债价格周三小幅下跌,因指标公债收益率(殖利率)接近17个月低位之际,一些投资者获利了结,且有关欧债危机的担忧减退,提升投资者的风险偏好.

日本债市波动较小,市场预期日本央行最早将在4月27日的下次会议上进一步放松政策,这继续支撑债市.

日本央行副总裁西村清彦周三表示,日本央行当前准备好必要时实施额外货币宽松措施,来帮助经济复苏并躲避通缩.这是2月日本央行采取意外行动后,发出的进一步刺激措施最强信号.[ID:nSB1495574]