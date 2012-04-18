〔日本债市〕公债价格小幅下跌,因欧债担忧暂时缓解

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京4月18日电---日本公债价格周三小幅下跌,因指标公债收益率(殖利率)接近17个月低位之际,一些投资者获利了结,且有关欧债危机的担忧减退,提升投资者的风险偏好.
日本债市波动较小,市场预期日本央行最早将在4月27日的下次会议上进一步放松政策,这继续支撑债市.
日本央行副总裁西村清彦周三表示,日本央行当前准备好必要时实施额外货币宽松措施,来帮助经济复苏并躲避通缩.这是2月日本央行采取意外行动后,发出的进一步刺激措施最强信号.[ID:nSB1495574]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。