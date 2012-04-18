〔中国票据市场〕转贴利率低位震荡,信贷政策宽松仍支撑收票需求

路透上海4月18日电---中国票据市场转贴利率周三低位震荡,为应对经济增速下滑,信贷政策近期仍有望保持相对宽松,这将支撑收票需求,转贴利率暂难有持续反弹动力.

交易员认为,即将进入4月下旬,部分银行为调规模出票量或会增加,供求不平衡局面将有所改善,月底前转贴利率继续走低的空间亦有限,而正逢财政存款缴存高峰期,资金面变化尚存不确定性,可能会对票据利率形成些许扰动.

"最近看资金面吧,资金利率要是再下去的话,票据利率还能往下走,否则空间不大,毕竟资金成本摆在那儿."上海一银行交易员称.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三小幅回落.市场人士表示,由于获得近期公开市场和现券到期的资金补充,市场流动性情况较前期有所好转,来自大型商业银行资金供给也逐渐增多.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.6977/5.3328 5.9058/5.5935 6.8460/6.3594

上日 5.7877/5.4326 5.9792/5.6845 6.9420/6.4614

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变动-9.00bp/-9.98bp -7.34bp/-9.10bp -9.60bp/-10.20bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.0249%,较上日的5.0457%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1096/3.0536 3.2190/3.1629

上日 3.0936/3.0386 3.2679/3.2099

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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