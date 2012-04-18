〔中国期货〕原油期货有望年内推出,以争夺原油定价权--证监会主席

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月18日电---中国证监会主席郭树清称,大力推动期货市场发展将是今年证监会的重点工作之一,原油期货有望在年内推出.
新华网周三援引其在一会议上称,年内中国将继美国、英国后推出第三个全球性原油期货市场,以争夺原油定价权.
郭树清指出,中国现在每年新增原油消费绝大部分依靠进口,进口量之大占到全球新增产量的70-80%.目前亚太地区也有一些国家或地区推出了原油期货,但都是区域性市场.
除原油期货外,今年中国还将争取推出国债期货、白银期货等多个品种.郭树清并表示,在发展农产品期货上，生猪、土豆、晚籼稻、鸡蛋等品种都将纳入期货交易研究重点.
此前国务院批转的发展改革委2012年深化经济体制改革重点工作意见中指出,要"稳妥推进原油等大宗商品期货".原油期货的相关方案已由上海期货交易所、发展改革委财政金融司、证监会期货部等共同起草并修订,其原则性框架包括美元计价、基准油、离岸交易、保税交割四大方面.(完)
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--发稿 李文科; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。