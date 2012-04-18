〔中国期货〕原油期货有望年内推出,以争夺原油定价权--证监会主席

路透北京4月18日电---中国证监会主席郭树清称,大力推动期货市场发展将是今年证监会的重点工作之一,原油期货有望在年内推出.

新华网周三援引其在一会议上称,年内中国将继美国、英国后推出第三个全球性原油期货市场,以争夺原油定价权.

郭树清指出,中国现在每年新增原油消费绝大部分依靠进口,进口量之大占到全球新增产量的70-80%.目前亚太地区也有一些国家或地区推出了原油期货,但都是区域性市场.

除原油期货外,今年中国还将争取推出国债期货、白银期货等多个品种.郭树清并表示,在发展农产品期货上，生猪、土豆、晚籼稻、鸡蛋等品种都将纳入期货交易研究重点.

此前国务院批转的发展改革委2012年深化经济体制改革重点工作意见中指出,要"稳妥推进原油等大宗商品期货".原油期货的相关方案已由上海期货交易所、发展改革委财政金融司、证监会期货部等共同起草并修订,其原则性框架包括美元计价、基准油、离岸交易、保税交割四大方面.(完)

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