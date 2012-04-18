〔中国国企〕1-3月国企实现利润4,829亿元,同比下降9.1%--财政部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月18日电---中国财政部周三公布,国有企业1-3月累计实现利润总额4,828.6亿元人民币,同比下降9.1%,
数据显示,在年初国内经济低迷之后,3月已略有回暖,当月国企实现利润比2月环比增长32.2%.
刊登在财政部网站的新闻稿称,1-3月中央企业累计实现利润总额3,456亿元,同比下降7%,地方国有企业累计实现利润总额1,372.6亿元,同比下降14.2%.
分行业看,1-3月,实现利润同比增幅较大的行业为烟草行业、汽车行业、电力行业、邮电通信等;实现利润同比降幅较大的行业为钢铁行业、建材行业、化工行业、有色行业等.
财政部并称,1-3月,国有企业累计实现营业总收入94,594.9亿元,同比增长12.9%,3月比2月环比增长14.1%.
中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,为2009年9月以来首次下降.其中国企利润降幅近两成.而中国一季度国内生产总值(GDP)同比上涨8.1%,亦低于预期.(完)
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--发稿 张胜男; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。