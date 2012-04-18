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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 15:45 BJT

〔中国国企〕1-3月国企实现利润4,829亿元,同比下降9.1%--财政部

路透北京4月18日电---中国财政部周三公布,国有企业1-3月累计实现利润总额4,828.6亿元人民币,同比下降9.1%,

数据显示,在年初国内经济低迷之后,3月已略有回暖,当月国企实现利润比2月环比增长32.2%.

刊登在财政部网站的新闻稿称,1-3月中央企业累计实现利润总额3,456亿元,同比下降7%,地方国有企业累计实现利润总额1,372.6亿元,同比下降14.2%.

分行业看,1-3月,实现利润同比增幅较大的行业为烟草行业、汽车行业、电力行业、邮电通信等;实现利润同比降幅较大的行业为钢铁行业、建材行业、化工行业、有色行业等.

财政部并称,1-3月,国有企业累计实现营业总收入94,594.9亿元,同比增长12.9%,3月比2月环比增长14.1%.

中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,为2009年9月以来首次下降.其中国企利润降幅近两成.而中国一季度国内生产总值(GDP)同比上涨8.1%,亦低于预期.(完)

更多细节,请点选财政部网站(here)

--发稿 张胜男; 审校 曾祥进

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