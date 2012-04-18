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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 15:50 BJT

〔韩国汇市〕外资汇出股息令韩元回吐涨幅,公债价格下跌

路透首尔4月18日电---韩元兑美元KRW=周三上涨,不过回吐部分涨幅,因外资汇出韩国本土企业发派的股息.今日开盘水平高于周二盘中高位.

韩元兑美元KRW=KFTC本地收报1,137.3,周二收报1,140.5.

该货币对开盘水平接近日高1,133.8,为4月13日以来的最高水平,之前西班牙公债标售吸引强劲需求,且美国企业财报优于预期.

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