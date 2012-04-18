版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 15:56 BJT

〔标题新闻〕马来西亚3月通胀料同比升2.2%,升幅持平于2月,因需求保持稳定且物价仍受抑

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FH3ZT]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐