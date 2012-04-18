朝鲜威胁进行报复 核试验可能性增加

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月18日电---面对国际社会对其发射火箭的谴责，朝鲜(北韩)周三称准备好进行反击。这令朝鲜将推进第三次核试验的可能性大增。
朝鲜同时废弃允许国际原子能机构观察员返回朝鲜的协议。针对朝鲜发射火箭，美国决定解除今年早些时候与朝鲜签署的向该国提供粮食援助的协议。
朝鲜称，美国的举动是敌对行为，不再受2月29日与美国签署的协议约束。这粉碎了朝鲜新领导人金正恩将软化外交政策的希望。
“因此我们能够采取必要的报复手段，不再受协议约束，”朝中社称，但并未透露具体将采取何种行动。
很多分析人士预计，朝鲜进行第三次核试验时，将首次尝试使用高浓缩铀的核设备。
“如果朝鲜进行核试验，将使用铀而不是钸，因为朝鲜将希望借核试验向国际社会展示其更新、更强的核能力，”韩国国防分析研究院的Baek Seung-joo指出。
防务专家表示，成功实现铀浓缩后，朝鲜将能够大量生产武器级核材料，也更容易生产装载在远程导弹上的核弹头。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。