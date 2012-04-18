路透伦敦4月18日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:可能是小型三浪修正走势已经触顶(跌破1.3090可更好确认)或三角形走势(在"最后一个"高点形成前整固).关注1.3090和1.3157.我们希望做空,止损位在1.3250.

美元/日圆:买家在短期关键支撑位处做出反应,而且似乎再次争取到一定的主动.若收在目前位于81.15日圆的五日均线,以及81.55日圆切入的21日指数移动平均线之上,将打开进一步上涨空间.不过要越过83.39日圆,才能完全确认3/4月修正走势已经见底.

英镑/美元:只要1.5985未触及,浪形则倾向于下跌.三波上升浪(4月5-12日)之后,紧随而来急跌,预示将很快跌破关键支撑1.5805美元.昨日高点也与小时图上三浪走势的修正目标1.5865相呼应.我们建议跌破1.5863时(若1.5985未遭遇突破)卖出,第一目标是1.5730.(完)

--编译 田建华;审校 程琳

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