〔中国金融〕应放宽社区型等中小金融机构准入--央行研究局长

路透北京4月18日电---中国正在引导民间资本进入金融领域.央行研究局局长张健华提出,应考虑放宽金融业特别是社区型中小金融机构的准入并创新金融产品,对大中机构形成补充,构建有效竞争的格局.

新华社周三报导援引张健华并称,温州金融综合改革试验区,应结合当地特点,在加强监管、有效防范风险的前提下,放宽中小金融机构的市场准入,进一步提升金融服务实体经济的能力.

"只要有符合监管要求的足够资本、拥有合格的经营管理人才、具备相应风险控制制度及管理信息系统,就应该允许设立金融机构."他表示.

张健华坦言,中国目前各项法规对于民间资本进入金融服务领域虽无任何形式上的限制,但在实践中,即使是小型金融机构,民间资本也很难直接发起设立.

他认为,中国目前储蓄率较高,民间资金较多,有条件增设一些社区型金融机构,创新一些金融产品,同时也不能因为怕监管力量不足,而影响金融服务的扩大供给和合理布局.

中国央行行长周小川此前赴浙江温州调研时称,温州金融综合改革要立足温州实际,鼓励和引导民间资本进入金融服务领域,在把握好方向原则的同时大胆探索.[ID:nSB1479706]

中国国务院常务会议3月底决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.[ID:nSB1459928](完)