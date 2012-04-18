〔中国债市〕人民币利率互换小幅上行,短期仍需关注资金面变化

路透上海4月18日电---中国人民币利率互换(IRS)周三小涨2-3个基点(bp).在政策面暂时淡静的情况下,未来银行缴存财政存款可能带来的流动性压力仍令市场不敢掉以轻心,短期内需要继续关注资金面的变化.

今日银行间资金市场回购利率小幅回落,因公开市场到期资金等补充.不过交易员认为,目前资金价格较往年平均水平并不算低,财政存款上缴的影响还没有完全消除.4-5月为财政存款上缴高峰期,如果央行不调降存款准备金率,预计未来回购利率还将在高位徘徊.[ID:nSB1495714]

北京一银行交易员称,今日IRS"比昨天稍微上涨了些,(但)幅度不大.现在短期还是要看资金面情况."

他并表示,虽然有机构预期4月央行有望下调法定存款准备金率,但因近期公布的经济数据多空混杂,政策的实质性放松能否成真,目前还不好确定.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.3414/3.4700 3.1658/3.2583 3.2250/3.3183 3.3800/3.4783 3.4033/3.6667

周二 3.3083/3.4417 3.1636/3.2550 3.2229/3.3186 3.3757/3.4729 3.4060/3.6840

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变动 +0.0331/+0.0283 +0.0022/+0.0033 +0.0021/-0.0003 +0.0043/+0.0054 -0.0027/-0.0173

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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