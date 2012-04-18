〔中国煤炭〕山西焦煤预计今年中国炼焦煤进口有望达约5,000万吨--高层

路透北京4月18日电---中国对进口焦煤的需求依然旺盛.国内最大炼焦煤生产企业--山西焦煤集团副总经理杨根贵周三预计,2012年中国炼焦煤进口量可能达到5,000万吨左右.经路透计算,同比增约12%.

海关数据显示,2011年中国全年进口炼焦煤约4,466万吨,同比下降逾5%.

杨根贵在中国国际煤炭大会上表示,今年中国炼焦煤市场将呈现"前弱后稳"态势.其中,料焦煤、肥精煤等强势煤种的价格将继续维持坚挺,而非主力品种的炼焦配煤市场将供过于求,价格会出现小幅回落.

"进口焦煤尤其是沿海地区的使用商是比较感兴趣的."杨根贵称,"预计今年(进口)是5.000万吨."

长期从事煤炭贸易的中钢炉料公司煤焦二部经理孙雪峰亦持同样判断.他在同一场合表示,无论从总量上还是供需结构上,中国本土炼焦煤资源供给与钢铁等下游行业的发展需求尚存一定差距,供需缺口决定了中国市场进口焦煤需求将长期存在.

中国是全球最大的煤炭生产国和消费国,并于去年成为最大的煤炭进口国.炼焦煤的主要用途是炼焦炭,焦炭则多用于炼钢,是目前钢铁等行业的主要生产原料.

香港华枫能源公司高级顾问孙浩补充指出,近三年中国焦煤进口量的整体大增趋势显示,中国焦煤进口量会在不久的将来超过日本,成为世界焦煤进口第一大国.

"我判断今年中国将进口炼焦煤4,900万吨,日本目前是6,000万吨级别...估计中国2015年就能超过日本."他在会议间隙告诉路透."中国现在好煤都不让扩产,还得多买(指进口)."

中国钢铁行业今年仍将面临严峻形势.需求减弱、钢材生产成本上升,已经使行业一季度录得亏损逾10亿元人民币,尽管3月实现扭亏转盈,但后期提高经济效益的难度仍然很大.[ID:nSB1495444](完)