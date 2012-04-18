〔路透基点〕亚洲广播卫星寻求美进出口银行为其2.15亿美元贷款融资

路透香港4月18日电---汤森路透旗下基点引述知情人士报导,香港亚洲广播卫星(ABS)已聘用汇丰银行和荷兰商业银行担任其逾2.15亿美元贷款案的顾问,用于购买三个卫星.

亚洲广播卫星欲向美国进出口银行借入资金,以从波音购买两个卫星,并从Loral Space & Communications购买一个卫星.

波音公司上月称已获得四个卫星的合同,及另外四个卫星的选购权,该合同来自于亚洲广播卫星和Satelites Mexicanos(Satmex)的联合采购.

前两个卫星,即ABS-3A和Satmex 7,拟在2014年底或2015年初一并交付.

去年5月,私募股权基金Permira完成了约2.15亿美元的杠杆资本重组贷款,以收回其在2010年9月购买ABS花费的2亿美元资金,该交易由汇丰、荷兰商业银行和渣打银行安排.(完)