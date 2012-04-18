中国呼吁朝鲜半岛实现无核化

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月18日电---中国外交部周三呼吁朝鲜半岛实现无核化。面对国际社会对朝鲜火箭发射的谴责，朝鲜此前表示准备进行报复。
外交部发言人刘为民在例行新闻发布会上作出上述表态，并呼吁有关各方应保持冷静克制。
很多分析人士表示，朝鲜进行第三次核试验的可能性日益增加。
朝鲜表示，该国将不允许国际原子能机构的核查人员进入朝鲜，令外界期望朝鲜新领导人金正恩将寻求加深与国际社会关系的希望破灭。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。