〔中国债市〕现券收益率稳中有降,能否持续走暖还看政策面

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月18日电---中国银行间债市周三现券收益率稳中有降.市场人士指出,今日10年期国债需求较好提振债市信心,二级市场收益率稳中有降,短期品种跌幅相对明显,但考虑到近期资金面仍不非常宽松,若没有进一步的利好政策出台,债市收益率续跌空间有限.
交易员并表示,信用产品依然延续暖势,成交活跃,但收益率变化不大,预计近期信用债还将是资金关注的重点.
"今天10年期国债需求还不错,收益率也不高,市场对利率产品的信心有些恢复."华东一银行交易员表示."收益率持续下行的空间不大,央行不降息,不降存准,大家看不到投资空间."
上述交易员并指出,目前资金面紧张的态势并未完全缓解,而近期贷款又投放相对较多,直接导致机构可用于债市投资的资金有限,若央行不调降存准率或者降息,料债市收益率持续下行空间有限.
周三招标的中国财政部10年续发国债和进出口银行一年固息金融债,中标利率均略低于预期,主因两期债相对投资价值较好,皆获得1.8倍以上的市场认购需求.[ID:nSB1495650]
剩余期限约9.37年的国开行固息债110248tCN110248=CFXM最新双边报价为4.48%/4.38%,相较上日收盘的4.50%/4.39%下跌;剩余期限1.36年的央行票据1001074tCN1001074=CFXM最新双边报价为3.2900%/3.2500%,较上日的3.3350%/3.3000%下跌.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.0013 3.7591
上日 3.0101 3.7622
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3290/3.2738
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8940/2.8442
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5334/3.4684(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。