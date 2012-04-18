〔中国债市〕现券收益率稳中有降,能否持续走暖还看政策面

路透上海4月18日电---中国银行间债市周三现券收益率稳中有降.市场人士指出,今日10年期国债需求较好提振债市信心,二级市场收益率稳中有降,短期品种跌幅相对明显,但考虑到近期资金面仍不非常宽松,若没有进一步的利好政策出台,债市收益率续跌空间有限.

交易员并表示,信用产品依然延续暖势,成交活跃,但收益率变化不大,预计近期信用债还将是资金关注的重点.

"今天10年期国债需求还不错,收益率也不高,市场对利率产品的信心有些恢复."华东一银行交易员表示."收益率持续下行的空间不大,央行不降息,不降存准,大家看不到投资空间."

上述交易员并指出,目前资金面紧张的态势并未完全缓解,而近期贷款又投放相对较多,直接导致机构可用于债市投资的资金有限,若央行不调降存准率或者降息,料债市收益率持续下行空间有限.

周三招标的中国财政部10年续发国债和进出口银行一年固息金融债,中标利率均略低于预期,主因两期债相对投资价值较好,皆获得1.8倍以上的市场认购需求.[ID:nSB1495650]

剩余期限约9.37年的国开行固息债110248tCN110248=CFXM最新双边报价为4.48%/4.38%,相较上日收盘的4.50%/4.39%下跌;剩余期限1.36年的央行票据1001074tCN1001074=CFXM最新双边报价为3.2900%/3.2500%,较上日的3.3350%/3.3000%下跌.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0013 3.7591

上日 3.0101 3.7622

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3290/3.2738

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8940/2.8442

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5334/3.4684(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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