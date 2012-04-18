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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 17:51 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*瓦房店国资    15         7          8.55%        AA-      4/19-4/25       安信证券
经营管理中心              (第三年末起每年偿还20%本金;以海域使用权担保)
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*重庆兴荣       8         7          8.35%        AA-      4/19-4/25       德邦证券
国资公司                  (第三年末起每年偿还20%本金;以土地使用权担保)
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昆明城投       22         6          7.60%        AA+      4/13-4/19       齐鲁证券
                          (自第三年末起每年分别偿还25%本金)                国信证券
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长沙经济技术   12        10          8.45%        AA       4/13-4/19       光大证券
开发有限公司              (自第3年起至第6年分别偿还10%本金,第七年起偿还15%本金)    
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安阳投资       10         7          8.00%        AA       4/17-4/19       一创摩根
                          (自第三年末起每年分别偿还20%本金)              
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泉州市泉港     10         7           8.40%       AA-      4/16-4/20       国信证券
石化工业区
建设发展公司              (自第三年末起每年分别偿还20%本金,以土地使用权抵押担保)  
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青岛华通       10         7          7.30%        AA       4/18-4/20       平安证券
国资运营公司          (自第三年末起每年偿还20%本金)                                                                       
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营口城投       20         8          7.98%        AA       4/18-4/20       齐鲁证券
       (第3-7年末每年偿还15%本金,最后一年偿还25%本金)                  国泰君安证券
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岱海发电       10         3          5.98%        AA       4/18-4/24   中银国际证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曲伟治

  
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  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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