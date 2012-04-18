〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶反弹,不过人气依然疲软

路透东京4月18日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三上涨3%,前一日曾触及三个月低点,今日涨势受助于对全球经济前景以及中国补充库存的乐观预期,但买家继续保持谨慎.

可口可乐等美国企业的强劲财报,西班牙标债结果好于预期,德国投资者信心意外向好,全都帮助提振了市场人气.