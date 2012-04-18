摩洛哥敦促俄施压叙利亚当局停火

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透莫斯科4月18日电--摩洛哥外长萨阿德·艾迪内·奥特马尼(Saad-Eddine Al-Othmani)周三敦促俄罗斯向叙利亚政府施压，要求其按照安南的和平计划，停火并从城市撤军。
自叙利亚总统阿萨德上周承诺执行和平计划以来，叙利亚部分地区实现了停火。但在反对派力量强大的地区，政府军依然在使用重型武器攻击及对抗反对派力量。
在结束与俄外长拉夫罗夫的会谈后，萨阿德·艾迪内·奥特马尼在新闻发布会上表示：“我们依然希望安南的使命获得成功，并相信俄联邦在说服叙利亚政府遵守停火协议及从城市撤军条件方面能发挥有效作用。”
俄罗斯承诺全面支持安南的和平计划，并在上周呼吁叙利亚政府加强对和平计划的执行，但认为反对派力量亦应为流血事件负责。
拉夫罗夫再次呼吁西方及阿拉伯国家确保叙利亚反政府武装遵守停火协议。（完）
-- 编译：靳怡雯 发稿：程芳
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。