〔中港股市〕双双反弹,地产股带动沪市扬升

路透香港4月18日电---继两日下跌之后,香港股市周三收盘回升,因海外市场表现强劲且中国股市反弹,促使一些空头回补浮现.

中国股市沪综指周三大幅收涨2%,受金融及地产等权重股大涨提振.分析人士指出,今日消息面显活跃,包括韩国计划购买中国股票及沪深300ETF即将建仓等利好消息均成为市场炒作理由,料短线大盘仍有上扬空间.沪综指.SSEC大幅收涨2%.

恒生指数.HSI收扬1.1%,报20,780.73点,扳回之前两个交易日的全部跌幅.恒生国企指数.HSCE涨1%.

汇丰控股(0005.HK)股价升1.9%,因西班牙周二标售两档国库券获国内银行良好买需后,市场对西班牙债务忧虑情绪缓解.

中国国家统计局周三公布,3月70个大中城市新建商品住宅销售价格总体上继续呈下降态势,但3月新建商品住宅销价环比上涨的城市增至8个,比2月增加了4个,显示部分城市新建商品住宅销售价格出现了波动.[ID:CN1490772]这让投资者燃起房地产限市政策松绑的希望.

房价下跌也点燃销量上升的希望,提振房地产板块.

上证地产类指数.SSEP上涨3.1%.万科和保利分别扬升3.2%和4.7%.

交易商称,中国政府研究机构预计下半年经济增长加速的报导,对市场上涨功不可没,另外韩国央行将买入中国股票的消息也带来一定程度提振.

一家美国券商驻香港的交易员称:"这些言论肯定是市场动力,另外,流动性充足近期也给予A股支撑.可以看到今天回购利率再度下跌."

中资银行类股本周稍早的低迷表现后勉力获得涨幅,并为大盘提供又一道支撑.中国工商银行(1398.HK)收高0.6%.大多数中资银行股料将于下周公布第一季财报,花旗分析师预计行业整体获利增速将按年放缓.(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

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