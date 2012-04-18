〔德国个股〕大众将在4月23日温家宝访德时同意在华新建汽车工厂--消息

路透柏林4月18日电---两位官员表示,德国大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)有意扩大在华业务,将在中国国家总理温家宝4月23日到访德国期间,同意在华兴建另一个汽车工厂的协议.

由于事属机密,两位官员要求匿名.他们透露,温家宝与德国总理梅克尔到访大众汽车位于沃尔夫斯堡的总部时,大众执行长Martin Winterkorn将与温家宝签署有关新建工厂的所谓意向书.

其中一位官员表示,Winterkorn还将与温家宝签定另一份合同,将大众与中国第一汽车集团的合资企业延期25年.

官员还表示,位于中国新疆省的新汽车工厂将需要不到3亿欧元(3.94亿美元)的投资,产能约为5万辆.

大众去年表示,计划通过合资企业斥资140亿欧元在华新建工厂和生产新车型.

大众发言人Eric Felber拒绝对此置评.(完)