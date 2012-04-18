〔德国个股〕大众将在4月23日温家宝访德时同意在华新建汽车工厂--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透柏林4月18日电---两位官员表示,德国大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)有意扩大在华业务,将在中国国家总理温家宝4月23日到访德国期间,同意在华兴建另一个汽车工厂的协议.
由于事属机密,两位官员要求匿名.他们透露,温家宝与德国总理梅克尔到访大众汽车位于沃尔夫斯堡的总部时,大众执行长Martin Winterkorn将与温家宝签署有关新建工厂的所谓意向书.
其中一位官员表示,Winterkorn还将与温家宝签定另一份合同,将大众与中国第一汽车集团的合资企业延期25年.
官员还表示,位于中国新疆省的新汽车工厂将需要不到3亿欧元(3.94亿美元)的投资,产能约为5万辆.
大众去年表示,计划通过合资企业斥资140亿欧元在华新建工厂和生产新车型.
大众发言人Eric Felber拒绝对此置评.(完)
--编译 白云;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。