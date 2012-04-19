嘉士伯称在中国推出乐堡啤酒

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透根本哈根4月18日电---丹麦啤酒商嘉士伯(Carlsberg)(CARLb.CO)周三表示，公司已在中国推出了乐堡(Tuborg)啤酒，以此作为重振乐堡品牌的努力之一。
嘉士伯在声明中表示，乐堡是首次引入中国。今年早些时候，嘉士伯在俄罗斯和印度重新推出了乐堡啤酒。
嘉士伯中国区总裁Stephen Maher在声明中表示：“作为全球第四大啤酒商，嘉士伯对快速成长和充满活力的中国市场很乐观。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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