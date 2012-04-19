中国就黄岩岛事件约见菲驻华外交官

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透北京4月18日电---中国外交部发言人刘为民表示，中国周三再次约见菲律宾驻华使馆临时代办，就围绕黄岩岛海域出现的紧张局势提出交涉。
中国海监船和菲律宾海岸警卫队船只在黄岩岛海域的对峙事件已进入第二周。
刘为民对记者表示，中国外交部副部长傅莹周日曾“紧急约见”菲律宾驻华使馆临时代办Alex Chua。周三，傅莹再次约谈菲代办。
刘为民表示，傅莹指出，日前菲律宾军舰在黄岩岛袭扰中国渔船渔民引起中方高度关切。
傅莹表示，希望菲方信守承诺，尽快撤出在泻湖内的船只，使黄岩岛海域恢复和平安宁的状态。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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